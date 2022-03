Vitesse-Roma, Mourinho: «Nessun turnover, l'obiettivo è chiaro, ma mi preoccupa il campo»

Mourinho in conferenza stampa ad Arnhem, vigilia della sfida contro il Vitesse, ottavo di finale di Conference League.

Ha recuperato tutti i giocatori. Ci sarà turnover?

«Io punto su tutti, sono in forma. La panchina è piena di qualità. Abbiamo una rosa forte e obiettivi chiari. In campionato sappiamo che ogni partita è decisiva. Non parlo di turnover. Giocheremo con una squadra forte in campo e in panchina. In Olanda vengo da vent'anni, ho sempre visto campi bellissimi. Non so come sia successo questa volta che non sia in buone condizioni. Veniamo per vincere e fare la partita».

Come mai il campo non in buone condizioni?

«Forse a causa di un concerto Metal. Ogni dettaglio è importante. Il gruppo è al completo e manca soltanto Spinazzola. Il campo non è da calcio. Vengo qui da più da 20 anni e i campi sono sempre stati bellissimi. Non capisco come si possa giocare».

Che pensa del calcio olandese?

«Su calcio olandese ci sarebbe tanto da dire. Ho iniziato con Van Gaal e ho detto tutto. Viste le condizioni del terreno qualcosa sta cambiando.».