Roma-Lazio, rissa nel finale: Radu "nasconde" il pallone, Rui Patricio lo spinge. E le due panchine scattano. Cosa è successo

Rissa e nervi tesi nel finale del derby tra Roma e Lazio. Succede tutto all'87' quando il pallone esce in zona panchina biancoceleste. A recuperare il pallone è Radu che lo "nasconde" a Rui Patricio mettendosela dietro la schiena. Il portiere portoghese, arrivato lì per velocizzare il gioco, lo spinge a terra. A quel punto scatta in piedi tutta la panchina della Lazio in difesa del suo ex capitano. Così come quella della Roma, a difesa del suo portiere. Ne nasce un parapiglia che dura diversi secondi. Alla fine dopo l'intervento dei rispettivi staff torna la calma. Rocchi ammonisce sia Radu che Rui Patricio.