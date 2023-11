Domenica 12 Novembre 2023, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 09:34

Queste partite le conosce bene. Ha giocato il derby di Milano, vincendolo con un gol di Samuel. Ma Andrea Stramaccioni, oggi talent di Dazn che ha l'esclusiva di Lazio-Roma, quando allenava le giovanili giallorosse di stracittadine contro i biancocelesti ne ha disputate e vinte tante.

Che tipo di derby si aspetta?

«Un derby molto equilibrato ma non me lo aspetto particolarmente spettacolare. Nessuna delle due può permettersi di perdere».

Quale delle due squadre vede più in difficoltà ?

«Vado controcorrente dopo quanto accaduto a Praga. E dico Lazio, perché dopo lo straordinario secondo posto della scorsa stagione e diversi innesti estivi non mi aspettavo lasciasse tutti questi punti per strada finora. La Roma a tratti non ha brillato ma il mio giudizio è sospeso poiché non ha praticamente quasi mai avuto i giocatori chiave in campo insieme».

Mou o Sarri: chi è più l'animale da derby?

«Sicuramente Mou ha il gene della partita "vita o morte" nel suo dna. È forse uno dei migliori al mondo sulla partita secca. Ma poi vai a vedere e Sarri ha vinto 3 derby su 4 finora. Perciò l'inerzia ad oggi è a suo favore».

Quale mossa potrebbe essere decisiva da parte dei due tecnici?

«La struttura tattica che Josè sceglierà alle spalle per rifornire Dybala e Lukaku sarà la chiave da una parte; gli uno contro uno degli esterni d'attacco probabilmente senza Zaccagni per la Lazio».

Provo a metterla in difficoltà. Immobile o Lukaku?

«Lukaku è bollente e vorrà mettere la sua firma sul derby , Ciro non ha giocato gli ultimi due derby e l'ho visto bene ultimamente. Vedo bene entrambi ma se devo scegliere per forza uno dico Romelu».

Dybala o Luis Alberto?

«Se Paulo sta bene è la più forte seconda punta del nostro campionato ma non è al 100%. Anche Luis Alberto non è al meglio , ma per una questione di continuità e di leadership , senza Milinkovic e con Ciro spesso fuori , è cresciuto ancora e questa Lazio è sempre più la su».

Chi ha più da perdere?

«Visto l'avvio, la sconfitta oggi peserebbe molto ed in egual misura ad entrambe».

La possibile sorpresa?

«Nella Roma dico El Sharawy e Azmoun mentre nella Lazio attenzione all'ex Pedro e a Castellanos, anche da potenziale subentrante».

L'errore da non fare in un derby?

«Pensare solo a non perderlo».