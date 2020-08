Real Sociedad, David Silva positivo al coronavirus. Due casi anche al Psg

Ultimo aggiornamento: 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il grande sogno della Lazio passato poi improvvisamente allaquando sembrava davvero tutto fatto, è risultato positivo al tampone. Nel giorno della presentazione con la sua nuova squadra, l'ex Manchester City, non si potrà aggregare ai compagni per la preparazione. Ecco il comunicato della società spagnola:"La Real Sociedad informa che David Silva è risultato positivo al test effettuato questa mattina alla Policlínica Gipuzko, dopo che era risultato negativo a quello effettuato a Gran Canaria. Ha viaggiato in volo da Bilbao ed è arrivato nella nottte a San Sebastian. Non ha ancora salutato i nuovi compagni e al momento è asintomatico e isolato, il caso è stato comunicato alle autorità".Nel frattempo anche ilavrebbe avuto delle positività all'interno della rosa. La società parigina parla di due "sospetti casi". E in Francia sono certi che si tratti di, rientrati entrambi da Ibiza. Secondo l'Equipe, inoltre, anche Mauro Icardi sarebbe sospettato di essere infetto. In ogni caso, sono tutti in isolamento domiciliare in attesa di ricevere l'esito del tampone che arriverà nelle prossime ore. O al massimo nella mattinata di domani. C'è preoccupazione al momento in Francia perché, oltre ai tre già citati, anche Neymar, Navas ed Herrera hanno trascorso le vacanza in Spagna in una zona ad alto rischio.