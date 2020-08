Il padre di David Silva: «La lazio sapeva tutto, non capisco Tare»

«Quando abbiamo detto alla Lazio che mio figlio aveva scelto la Real Sociedad, loro non hanno reagito male: non capisco ora questa presa di posizione». Così David Jiménez, padre di David Silva, replica al ds della Lazio Igli Tare, che dopo il sì dell'attaccante spagnolo al Real Sociedad ha detto di «stimare Silva come giocatore, non come uomo». «Con la Lazio ha parlato l'agente di mio figlio, non direttamente lui: e non c'era nulla di sicuro - ha detto Silva senior, a Radio Marca - Si parlava anche con altri club, alla fine David ha scelto la Spagna. Ora non capisco perchè tirarlo in ballo come persona».

