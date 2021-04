Lungo abbraccio Lotito-Cairo ai funerali di Guerini

E fu una tragedia a far ricongiungere i due acerrimi nemici. La morte del giovane Daniel Guerini fa dimenticare a Lotito e Cairo tutte le loro frizioni. Il presidente della Lazio e quello del Torino oggi erano entrambi alla Chiesa di San Giovanni Bosco per i funerali del ragazzo classe 2002 della primavera della Lazio scomparso tragicamente lo scorso 24 marzo in un incidente automobilistico nei pressi di Via Palmiro Togliatti. Fra i due patron c'è stato un lungo abbraccio a fine cerimonia, che al momento allontana tutte le querelle degli ultimi mesi nei tribunali.

