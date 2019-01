Cristiano Ronaldo la copisce con una pallonata, tifosa posta la foto con il cerotto

L'ha presa sportivamente, non c'è dubbio. E ha pensato bene di postare sulla sua pagina Facebook la foto del cerotto sul naso, portato orgogliosamente. La tifosa juventina Elena Di Martino di Mondovì nel cuneese racconta di essere stata colpita da una pallonata, ovviamente involontaria, di Cristiano Ronaldo prima della partita con il Chievo di lunedì sera all'Allianz Stadium. «Prendere una pallonata in pieno volto da CR7 durante il riscaldamento non è da tutti...» scrive, spiegando che si trovava proprio dietro la porta e ringraziando «gli amici della curva per il supporto». Decine i commenti al suo scatto. Molti gli amici preoccupati che le chiedono 'tutto bene??'. «Un pò intontita» risponde, aggiungendo emoticon sorridenti a chi le scrive «chissà che male» e altri che le suggeriscono come minimo «di farsi invitare a cena dal suo idolo». © RIPRODUZIONE RISERVATA