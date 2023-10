Cristiano Ronaldo rischia 100 frustate in Iran, ha baciato una donna disabile. «È adulterio»

Un nuovo caso per Cristiano Ronaldo in Medio Oriente. Dopo le polemiche scatenate da un'esultanza con il segno della croce, l'attaccante portoghese ha "sfidato" nuovamente le leggi di un Paese islamico, questa volta l'Iran. In occasione della sfida del suo Al Nassr contro il Persepolis, valida per la Champions League asiatica, Cr7 ha incontrato una famosa artista iraniana: Fatemeh, 34 anni e con l'85% del corpo paralizzato. La donna riesce a dipingere con i piedi e ha realizzato un ritratto del campione, che le ha regalato una sua maglietta e poi l'ha voluta abbracciare calorosamente, regalandole anche un bacio affettuoso.

Il codice penale iraniano

Un bel gesto, peccato però che a Teheran sia considerato reato di adulterio.

Secondo il codice penale iraniano infatti il gesto può essere interpretato come "adulterio commesso con una donna non sposata" e la punizione prevista è di 100 frustate. Il campione portoghese, per non correre rischi, non potrà quindi più mettere piede in Iran per un bel po' di tempo.