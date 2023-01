Messi segue Ronaldo in Arabia Saudita? «L'Al Hilal gli ha proposto 300 milioni all'anno»

Dopo l'arrivo del leader portoghese Cristiano Ronaldo alla corte degli emirati arabi anche il nuovo campione del mondo potrebbe sbarcare in Arabia Saudita. Stiamo parlando del numero 10 dell'Argentina, Lionel Messi.

L'obiettivo dello Stato saudita è aprirsi al mondo, aumentando il turismo attraverso lo sport e soprattutto il calcio. Il sogno sarebbe quello di ospitare i mondiali di calcio del 2030 per cui sono candidati anche Egitto e Grecia.

Il derby delle divinità

In Arabia Saudita crescono le voci secondo cui l'Al Hilal, principale rivale di Al Nasser, voglia assicurarsi le prestazioni Leo Messi con un'offerta di ben 300 milioni di dollari l'anno. Una cifra difficile da rifiutare, anche se resta da vedere se l'argentino accetterebbe di trasferirsi in un Paese con costumi così diversi e un clima così complesso in termini di temperature. Nei paesi arabi, il campionato di calcio saudita è il più seguito e apprezzato per l'enorme competizione tra i suoi club e il suo livello, in particolare le principali squadre di Riyadh e Jeddah.

Nella capitale c'è quella che è la principale rivalità del Paese: Al Hilal e Al Nassr.

È considerato «El Clásico» qui. Lo chiamiamo «The Riyadh Derby». Vogliono che Messi generi una rivalità seguita in tutto il mondo, ma soprattutto che alzi il livello del campionato e che gli occhi di tutto il pianeta guardino verso l'Arabia Saudita. Per questo, lo Stato saudita realizzerebbe gran parte dell'investimento. Come nel caso di Cristiano, l'unico sponsor apparso alla conferenza stampa della sua presentazione è stato «Visit Saudi» , esempio di quanto sia stato fondamentale il Paese per ottenere il suo ingaggio, in questo caso la formula sarebbe simile. Lo Stato saudita aiuterebbe Al-Hilal con una grossa somma di denaro per poter ingaggiare l'attuale campione del mondo con l'Argentina per continuare a migliorare il proprio campionato con due stelle della statura dei due uomini che hanno dominato il calcio negli ultimi due decenni.

Un nuovo scontro tra Messi e CR7?

Al Hilal vorrebbe ingaggiare Messi adesso Hanno già una tale voglia di poter contare su Messi in campionato per alimentare quella rivalità che Cristiano e Messi hanno vissuto per un decennio con Madrid e Barça, che sono addirittura disposti a metterci il resto per cercare di convincere Leo non solo firmare, ma fallo subito! Ed è che l'ambizione di Al Hilal è anche che l'attaccante argentino possa far parte della sua squadra per giocare la Coppa del Mondo per club, che quest'anno si terrà dall'1 all'11 febbraio a Rabat e Tangeri. Il club saudita, quindi, è disposto a offrire più di 300 milioni a stagione all'attaccante argentino.

Via libera dal Psg?

Se Messi fosse disposto a lasciare ora il Psg, anche Al Hilal dovrebbe negoziare con il club parigino, visto che Leo ha un contratto fino al 30 giugno con il Psg. Si dà il caso che la prossima settimana il Psg visiti Riyadh per giocare un'amichevole contro una squadra tra Al Nassr e Al Hilal, così i vertici del club saudita potrebbero approfittarne per avviare trattative anche con i responsabili del Psg. Non va però dimenticato che il club francese appartiene al Qatar, Paese 'rivale' dell'Arabia Saudita, quindi bisognerebbe vedere se sono disposti a far partire Leo prima della scadenza del suo contratto, e ancor di più a promuovere un campionato che compete con quello del Qatar nella Champions League asiatica.

Messi e l'Arabia Saudita

Il rapporto di Messi con l'Arabia Saudita non è un segreto. Il capitano dell'Argentina campione del mondo 2022 è attualmente ambasciatore del turismo saudita .

«Lionel Messi vuole che scateni il tuo cercatore di brividi interiore e scopri l'inimmaginabile. Che tu viaggi per scoprire cose nuove o cose vecchie», si legge sul sito web di «Visit Saudi», l'ufficio del turismo del Paese. Su questo sito sono elencati diversi luoghi che hanno abbagliato Lionel durante le sue visite.

Messi è stato visto per la prima volta esercitare la sua funzione di ambasciatore turistico con un primo viaggio a Gedda nel maggio 2022, città moderna nel contesto saudita, porto, sulle rive del Mar Rosso e più avanzata rispetto ad altri centri urbani del paese.

«Questa non è la sua prima visita nel regno e non sarà l'ultima», ha detto Ahmed al-Khateeb, ministro del turismo dell'Arabia Saudita, sui social media, dando il benvenuto a Messi all'aeroporto internazionale King Abdulaziz. Messi ha anche promosso il turismo in Arabia Saudita attraverso i suoi social network pubblicando una sua foto su uno yacht a guardare il tramonto.

L'Arabia Saudita è determinata. Vuole Messi nel suo campionato. L'offerta arriverà. La palla all'argentino.