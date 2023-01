Cremonese, Ballardini è il nuovo allenatore

Con un comunicato sul proprio sito web, la Cremonese ufficializza il cambio di panchina: il nuovo tecnico è Davide Ballardini, che subentra a Massimiliano Alvini, esonerato dopo le quattro sconfitte consecutive contro Empoli, Juventus, Verona e Monza. I grigiorossi, ultimi in classifica a 7 punti, non hanno mai vinto in questo campionato (7 pareggi e 11 sconfitte). Ballardini ha siglato un accordo che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024. La società, dando il benvenuto al nuovo tecnico, riporta le sue prime parole: “Sono molto contento che la società abbia pensato a noi. Detto questo la nostra attenzione sarà immediatamente rivolta al lavoro sul campo e alla conoscenza dei calciatori. Altro non si può aggiungere se non che ci alleneremo e cercheremo di fare il nostro massimo”. Nel pomeriggio il tecnico ha guidato il primo allenamento sul campo numero 5 del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”.

Il profilo

Nato a Ravenna il 6 gennaio 1964, Ballardini ha alle spalle un consolidato percorso da tecnico, iniziato nel settore giovanile del Bologna alla fine degli anni Ottanta. Dopo aver lavorato anche con i vivai di Cesena, Ravenna, Milan e Parma concludendo la sua esperienza a livello giovanile con la conquista di due scudetti (Giovanissimi Nazionali a Bologna e Allievi Nazionali a Parma) ha esordito nel calcio professionistico alla guida della Sambenedettese nel 2004/05. Da allora Ballardini ha allenato Cagliari (in 3 distinte fasi), Palermo, Lazio (vincendo la Supercoppa Italiana 2009), Palermo, Bologna e Genoa.