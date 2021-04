Napoli, Zielinski è negativo al Covid: tamponi anche per azzurri rientrati dalla nazionale

Zielinski è negativo al Covid. Il centrocampista polacco è stato sottoposto al tampone molecolare per una seconda verifica dopo che il test rapido lo aveva dato positivo dal rientro dalla nazionale. Il molecolare ha invece fugato i dubbi sulla negatività di Zielinski, che torna quindi ad aggregarsi ai compagni di squadra.

Italia, focolaio nel gruppo azzurro: con Bonucci, positivi al Covid altri 7, anche De Rossi e Vialli. I club di A in ansia

📌 | The test taken by Piotr Zielinski yesterday evening has come back negative. Zielinski has taken another test this morning, alongside the three Italy internationals, with results expected before training this afternoon. pic.twitter.com/k096KcqYSy

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) April 2, 2021