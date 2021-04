Emergenza Roma: in isolamento Dzeko e i nazionali azzurri. Si attende l'esito dei tamponi

Oggi a Trigoria sono rientrati i calciatori impegnati nelle rispettive nazionali: il club li ha sottoposti a tampone e, in attesa del risultato dei test, sono stati per precauzione isolati dal gruppo. Intanto, la società è in attesa protocollo da applicare indicato dalla Asl, anche perché gli azzurri (Pellegrini, Mancini, Spinazzola ed El Shaarawy) potrebbero essere entrati in contatto con i quattro positivi dello staff tecnico di Roberto Mancini.

Stesso discorso anche per Dzeko perché il ct della Bosnia Petev è risultato positivo al Covid-19. Un problema in più per Fonseca in vista del match con il Sassuolo che si somma agli infortuni che recentemente hanno colpito la Roma: Kumbulla ha riportato una lesione al menisco esterno, mentre Cristante, Veretout e Smalling non hanno ancora partecipato a un seduta con il gruppo. Fuori anche Mkhitaryan, oltre a Ibanez e Villar per squalifica.

Roma, la ripresa degli allenamenti è senza 9 titolari. Cristante torna da Coverciano, ma non sta bene

