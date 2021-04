Juve, anche Bonucci è positivo al Covid: «Tampone fatto al rientro dalla nazionale»

La Juve perde un altro giocatore: questa mattina, infatti, Bonucci è risultato positivo al coronavirus. Lo ha comunicato il club in una nota diffusa sul sito e sui canali social della Juventus: «Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per Covid-19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare», così il club.

