Leonardo Bonucci positivo al Covid-19. Il calciatore viterbese di Juve e Nazionale in isolamento

Il calciatore viterbese Leonardo Bonucci è risultato positivo al Covid-19. Di rientro nella mattinata di oggi dagli impegni con la Nazionale - giovedì scorso Bonucci ha festeggiato le 100 presenze in maglia azzurra - è stato sottoposto a tampone molecolare il cui esito ha fornito il responso di positività comunicata con una nota ufficiale dalla Juventus. All'interno dello staff tecnico della Nazionale c'erano stati dei casi di positività accertati ieri con Bonucci che, in questi giorni, è stato a stretto contatto con lo staff azzurro. Per il calciatore nato è cresciuto a Pianoscarano, già posto in isolamento fiduciario dal club bianconero, niente derby di Torino sabato prossimo e niente recupero contro il Napoli in programma mercoledì 7 aprile allo Juventus Stadium.

© RIPRODUZIONE RISERVATA