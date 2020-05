© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prove di pseudo normalità. Ieri il primo ad arrivare è stato Pau Lopez. Poi, a stretto giro, è stata la volta degli altri 28 calciatori della rosa, ai quali s’è aggiunto Petrachi. Il ds è tornato nella Capitale dopo una lunga quarantena trascorsa nella sua casa in Salento e in mattinata ha assistito a bordo campo all’allenamento. O meglio, agli allenamenti visto che le sedute individuali della squadra, divisa in tre gruppi in altrettanti campi di gioco (quelli in erba) hanno avuto luogo in tre orari diversi: 9.30, 10.45 e 12. La prima sessione è durata quindi (per tutti) un’ora, anche perché è stato ritenuto inutile forzare subito i carichi di lavoro dopo tanta inattività. Questa la suddivisione decisa da Fonseca che ha seguito personalmente le sedute, munito di mascherina: nel primo raggruppamento erano presenti Ibanez, Fuzato, Jesus, Kolarov, Lopez, Mancini, Santon, Smalling, Veretout e Zappacosta. Nel secondo, Cristante, Cardinali, Dzeko, Kalinic, Kluivert, Mirante, Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti e Under. Nel terzo, Peres, Perez, Cetin, Diawara, Fazio, Pastore e Spinazzola.C’era anche Zaniolo che, pur non lavorando in palestra (che sarà allestita all’aperto nei prossimi giorni), ha svolto esercitazioni individuali a parte per poi commentare la giornata nel tardo pomeriggio su Instagram: «Mai fermarsi e tornare a splendere».In precedenza ogni gruppo era stato ulteriormente scaglionato in mini-raggruppamenti di 3-4 giocatori, con la presenza all’interno di ciascun campo anche di un membro dello staff tecnico, uno dello staff medico ed un fisioterapista (muniti di mascherine), pronti a intervenire in caso di necessità. Il primo giorno di scuola, è così scivolato via con esercizi individuali con il pallone, alternati a test atletici volti a capire in che stato sono i calciatori. Una volta avuto un quadro d’insieme, verrà stilato un programma di lavoro. Già ieri rispettate le distanze di sicurezza: ogni elemento ha occupato uno spicchio di terreno, distante una ventina di metri dal compagno. Per i portieri, invece, lavoro specifico. Tra la fine del primo gruppo e l’inizio del secondo, i magazzinieri hanno igienizzato i paletti e i palloni. Così tra il secondo e il terzo.Prima di scendere in campo i calciatori, una volta arrivati nel centro sportivo, si sono sottoposti alla doppia misurazione della temperatura corporea e dell’ossimetria. Poi ciascuno è andato nella propria stanza dove ha trovato la divisa d’allenamento. Gli scarpini, invece, sono stati posti a bordocampo, con tutto il necessario per l’idratazione durante la seduta. Un’ora di esercizi e poi, con gli spogliatoi chiusi, di nuovo in camera - rigorosamente uscendo uno alla volta - per effettuare la doccia, cambiarsi e tornare nelle rispettive abitazioni. Davanti alla porta, sono stati fatti trovare i cestini del pranzo preparati dai cuochi su suggerimento del nutrizionista giallorosso. Cestini sigillati che i giocatori hanno poi consumato a casa. Niente più pranzo insieme, dunque. Abolita anche la colazione (il bar del centro sportivo rimane chiuso), un rituale al quale Fonseca aveva abituato la squadra.