Coppa Italia, definito il calendario: Juventus-Lazio il 2 aprile, le gare di ritorno il 23 e il 24

Le fasi finali della Coppa Italia cominciano a prendere forma con Juventus e Lazio che aprono le sfide il 2 aprile. I due club, quindi si affronteranno tra tre mesi per cercare di mettere le mani sulla coppa. Dall'altra parte del tabellone, però, ci sono Atalanta e Fiorentina, che invece scendono in campo il giorno successivo. Questo si legge sul sito ufficiale della Lega Serie A, che ha ufficalizzato anche gli orari. Entrambe le partite, infatti vanno in scena alle 21.00.

Le date dei ritorni

Non sono le andate, ma la Lega ha reso disponibili anche le date dei ritorni. Le gare andranno in scena dopo tre settimane, ovvero il 23 e il 24 aprile, con la Lazio che affronta la Juventus allo Stadio Olimpico il primo giorno. A ridosso del Giorno della Liberazione, invece, l'Atalanta ospita la Fiorentina al Gewiss Stadium.