Il Como Women agli americani: ufficiale l'arrivo della Mercuri/13

Il Como femminile, società che milita nella massima serie italiana, passa di mano. In maniera ufficiale. Il club lombardo infatti diventa di proprietà del fondo americano Mercury/13. Si tratta della prima acquisizione in Europa. L'obiettivo del fondo, guidato da Victoire Cogevina Reynal e Mario Malavé, è quello di creare un gruppo multi-club, acquisendo le più promettenti società femminili in Europa e America Latina, con la finalità di lanciare a livello mondiale questo sport e favorire una maggiore partecipazione delle donne.

«Mercury/13 ha deciso di investire in Italia - si legge nella nota ufficiale - per il suo grande patrimonio calcistico, il vasto potenziale per lo sviluppo del calcio femminile, insieme alla posizione iconica del club». «Attraverso una stretta collaborazione con lo staff e il personale sportivo del club, Mercury/13 punta a trasformare il Como Women in uno dei club più importanti d'Europa, fornendo un ambiente favorevole alle giocatrici per sviluppare la loro carriera dentro e fuori dal campo». Ben venga in Italia quindi una società con queste idee. Il livello si potrebbe alzare sensibilmente.



La società

Stefano Verga, che ha guidato il Como Women fin dalla sua fondazione, rimarrà Presidente e azionista, insieme ai proprietari preesistenti Simone Verga, Manuela Colombo e Cristian Larghi.

I co-fondatori e co-amministratori delegati di Mercury/13, Victoire Cogevina Reynal e Mario Malavé, si uniranno al consiglio di amministrazione del club.