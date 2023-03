World 24 hours record, il Due Ponti di Roma sfida gli americani per la conquista del primato di canottaggio al coperto

Sabato 1° aprile, alle ore 10,30 e per 24 ore, fino alle 10,30 del giorno successivo, il team del Due Ponti tenterà di strappare agli americani il record sulle 24 ore di canottaggio al coperto, attualmente di 317,919 chilometri. Il team, composto da 6 uomini e 4 donne di età superiore ai 50 anni, sarà capitanato dal coach e organizzatore dell’evento Luigi Romeo, 59 anni , pluri campione, istruttore Concept2 dal 2004, detentore di tre record del mondo sulle 24 ore a squadre, l’ultimo, stabilito nel 2018, in una performance che ha visto alternarsi al remoergometro 53 partecipanti.

In carriera Romeo ha vinto la prestigiosa Challenge nel 2015 categoria 50-59. Istruttore del Due Ponti, Romeo ha trasmesso ai suoi allievi passione, determinazione e ambizione, fondamentali per tentare di vedere i propri nomi inseriti in questo prestigioso palmares.





Ecco gli atleti che, senza sosta, si alterneranno alla voga: Valentina Quaranta, Cristina Liberatore, Giovanna Sterzi, Paola Durastante, Marco Settimi, Cristoforo Capriglione, Antonello D’Elia, Massimiliano Masti, Umberto Tasciotti e Luigi Romeo. Unico imperativo: mai fermare il Rower!