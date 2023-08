Russi, americani ed europei insieme sulla navetta Crew Dragon di Elon Musk lanciata verso la stazione spaziale internazionale

Due astronauti della Nasa, un cosmonauta e un europeo insieme sulla navetta Crew Dragon Endurance lanciata verso la Stazione Spaziale Internazionale: americani e russi, insomma, ancora insieme in nome della scienza e della ricerca. E' cominciata la missione Crew 7 sulla navicella di SpaceX di Elon Musk che costruire anche il razzo vettore decollato da Cape Canaveral. Ancora una dimostrazione che l'accordo internazionale per l'Iss, l'avamposto dell'umanità nello spazio, continua a 23 anni dall'avvio: una pace in orbita che non rispecchia quanto sta avvenendo sulla Terra. Anche nelle fasi più dure nel rapporto fra grandi potenze, la Russia non ha mai fatto un passo indietro nel programma della stazione internazionale mentre ha cancellato o è stata "tagliata" da altre missioni che prevedono collaborazioni fra più nazioni.

I 4 astronauti dovranno avvicendarsi all'equipaggio della missione Crew 6. All'indomani del rinvio, dovuto a un problema tecnico a uno dei sistemi di controllo ambientale della capsula, il lancio è avvenuto per conto della Nasa Oltre al danese Andreas Morgensen dell'Agenzia Spaziale Europea, della missione Crew 7 fanno parte l'americana Jasmin Moghbeli della Nasa, nel ruolo di comandante, il Satoshi Furukawa dell'Agenzia spaziale giapponese Jaxa e il cosmonauta dell'agenzia spaziale russa Roscosmos Konstantin Borisov.