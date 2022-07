Lazio, Moggi: «Immobile è l'attaccante italiano più importante degli ultimi 20 anni»

Si gode i nuovi arrivati mentre tra un'amichevole e l'altra prepara la nuova stagione da vero capitano. A fargli i complimenti, intanto, ci pensa il suo procuratore: «Ciro Immobile è l'attaccante italiano più importante degli utlimi 20 anni». Alessandro Moggi parla ai microfoni di Radio Marte a poche settimane dal via del campionato. La Lazio, e chissà, la Nazionale aspettano ancora una volta i gol della stella biancoceleste: «Quello che sta costruendo Ciro - ha detto il suo agente - dimostra quello che ho detto. Immobile punta a vincere la classifica dei cannonieri per la quinta volta. È anche un grande uomo e vedrete che quest’anno sarà lì a lottare per vincere la classifica marcatori»