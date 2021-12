Lunedì 13 Dicembre 2021, 13:37 - Ultimo aggiornamento: 13:38

Rispetto a Fali Ramadani, Pietro Chiodi è stato meno attivo nei trasferimenti, almeno per quanto riguarda l'ultimo periodo. Ma anche lui ha da sempre seguito da molto vicino il calcio, diventando agente Fifa nel 2010. Ha fondato la Soccer Management, che rappresenta giocatori di primissimo livello e giovani emergenti. In passato ha lavorato con Victor Becali, ex procuratore tra gli altri dell'ex difensore di Roma e Inter, Chivu.

Pietro Chiodi, da Tatarusanu a Di Francesco

Oggi con la sua agenzia, Chiodi lavora con moltissime società, è in contatto con diversi club. In meno di 10 anni è riuscito a stabilire collaborazioni che permettono ai propri assistiti di avere la possibilità di essere promossi in numerosi paesi: Inghilterra, Germania, Francia, Belgio, Spagna, Usa, Grecia e Romania. Per quanto riguarda la serie A, cura gli interessi Tatarusanu (Milan), Chiriches (Sassuolo), Marin (Cagliari), Di Francesco (Empoli), Cerri e Fiumanò (Juventus) e Munteanu (Fiorentina).

Inoltre, ha la procura del tecnico Eusebio Di Francesco, ex di Roma, Cagliari e Verona. Chiodi in questeo ore è stato indagato nella nuova inchiesta portata avanti dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Milano - condotta dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e dal pm Giovanni Polizzi - in merito ad alcune operazioni di mercato.