Nelle ultime rivelazioni di Football Leaks emerge come il giocatore del Chelsea Kantè sia un campione "normale". Secondo le indiscrezioni sarebbe stata creata una società offshore per pagare i suoi diritti di immagine, circa 870.000 sterline all'anno, e che su insistenza del club prima abbia concordato lo schema con il quale procedere, ma che poi abbia rifiutato di firmare i documenti dell'accordo, decidendo di procedere con un normale contratto per il suo stipendio



