Roma, nuovo murales per De Rossi: l'allenatore giallorosso nelle vesti di Iron-Man

Il percorso di Daniele De Rossi alla guida della Roma fino a questo momento è da incorniciare. L'ex capitano giallorosso ha completamente stravolto la stagione della squadra, dando nuovi stimoli, nuove certezze al gruppo e naturalmente idee che si traducono in gioco e risultati.

Alla prima esperienza su una panchina di Serie A, ha preso una squadra in difficoltà e l'ha portata ad un livello decisamente alto, vincendo 12 partite su 17 (8 vittorie in campionato), tra cui spicca il derby con la Lazio e la vittoria contro schiacciante contro il Brighton in Europa League. Come se non bastasse nell'andata dei quarti di Europa League la Roma ha avuto la meglio sul Milan a San Siro, dimostrando di aver acquisito maturità, oltre che gioco.

Il murales che raffigura De Rossi nelle vesti di Iron-Man

I tifosi, che hanno sempre amato la figura di De Rossi calciatore, stanno continuando a mostrare il proprio amore nei confronti del Daniele allenatore. Infatti è stato realizzato un nuovo murales nella Capitale che raffigura De Rossi nelle vesti del noto supereroe Marvel Iron-Man. L'autore è Anonimo74 - questa la firma sul murale di via dei Capocci, ha raffigurato l'allenatore giallorosso racchiuso in un’armatura di un guerriero, perfettamente calzante con la personalità di De Rossi che, da quando è alla guida della Roma, è in modalità missione.