L'Uefa conferma Istanbul per la finale di Champions. Ma City e Chelsea chiedono di giocare in Inghilterra

La finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea si giocherà - come previsto all'inizio del torneo - ad Istanbul. Lo ha confermato la Uefa. La gara si giocherà il 29 maggio e lo stadio accoglierà soltanto un numero limitato di spettatori, «ma ci è stato assicurato che il blocco in vigore fino al 17 maggio non avrà alcun impatto sulla partita», spiega l'Uefa. Che «continua a lavorare a stretto contatto con la Federazione di calcio turca e le autorità locali e nazionali per organizzare la partita in sicurezza», così l'Uefa.

Il ricorso

Nonostante la conferma, i club britannici finalisti hanno fatto richiesta di poter disputare la finale in patria, anche se l'Uefa non sembra intenzionata ad assecondare le richieste. E non si tratta soltanto di tifosi delle due squadre, ma anche politici e autorità sanitarie inglesi lo hanno chiesto. Il timore - scrive oggi il Daily Telegraph - è che le misure restrittive attualmente in vigore impediscano a molti supporters inglesi di essere presenti in Turchia sabato 29 maggio.

Champions League, la Uefa: «L'obiettivo è portare 9.000 tifosi a Istanbul per la finale»

Al momento però l'Uefa non sembra intenzionata ad assecondare le richieste provenienti da City e Chelsea, dopo lo spostamento dell'anno scorso, quando la finale di Champions - originariamente assegnata all'Ataturk Stadium - era stata disputata allo Stadio da Luz di Lisbona. «Eppure sarebbe un cambio logico far disputare questa finale a Wembley, e offrire quella del prossimo anno ad Istanbul», ha dichiarato Clive Efford, membro della commissione parlamentare per lo Sport.

La Uefa vuole giocare le coppe con il pubblico Ottavi di Champions nelle sede già stabilite

