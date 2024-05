Atalanta, esplode la gioia a Bergamo per la vittoria in Europa League

(LaPresse) Esplode la gioia a Bergamo al termine della finale di Europa League vinta dall'Atalanta a Dublino contro il Bayer Leverkusen per 3-0. Al fischio finale i tifosi della Dea che si erano radunti in centro per seguire la partita esultano con fumogeni, trombe,bandiere e cori.