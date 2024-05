Charlie Colin è morto, addio a uno dei fondatori della band "Train". La mamma: «Scivolato sotto la doccia»

Charlie Colin, uno dei membri fondatori della band Train, è morto: si tratterebbe di «un tragico incidente», fa sapere TMZ. La madre del musicista - 58 anni - ha detto che Charlie è morto dopo essere scivolato sotto la doccia mentre era a casa di un amico a Bruxelles, in Belgio. Non è ancora del tutto chiaro cosa si successo.

Charlie Colin morto, cosa è successo

Charlie si era trasferito a Bruxelles dove insegnava un corso di perfezionamento musicale al conservatorio. L'artista stava anche lavorando in uno studio e stava finendo di produrre musica per un film. Charlie, bassista, ha contribuito a formare la band a San Francisco a metà degli anni '90 con gli altri membri, Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Jimmy Stafford e Scott Underwood.

Train Founding Member Charlie Colin Dead at 58 After Falling in Shower | Click to read more 👇 https://t.co/GAbkJ261qt — TMZ (@TMZ) May 22, 2024

La band ha raggiunto il successo con il loro album di debutto omonimo "Train" nel 1998 - ed erano conosciuti per grandi successi come "Drops of Jupiter", "Meet Virginia" e "Hey, Soul Sister".

La band ha vinto due Grammy nel 2002: uno per la migliore canzone rock e l'altro per il miglior arrangiamento strumentale.