Giovedì 23 Maggio 2024, 00:55

Non uccide solo la Mafia. Ma anche la calunnia, il sospetto, un sacrificio vano. «Dopo tanto clamore, siamo rimasti soli. E il silenzio in questo momento è un’arma che abbiamo contro». Lucido, amaro, consapevole, Francesco Greco, 32 anni, figlio di Riccardo Greco - imprenditore di Gela che si ribellò al pizzo e alla mafia, morto suicida il 27 febbraio del 2019 - guarda sconsolato alla realtà. Non ha ancora visto il film “Mascarìa”, in programma stasera su Rai 1, regia di Isabella Leoni, in occasione della Giornata della Legalità, dedicato a suo padre e molte altre vittime dimenticate da un sistema che troppo spesso non supporta, anzi, chi ha il coraggio di denunciare e mandare in carcere i mafiosi. «So solo che si ispira alla nostra vicenda, sicuramente raccontare è sempre buono, è positivo che qualcuno se ne sia ricordato, ci ha fatto piacere». Specie se la realtà non supera la fantasia e tutto resta come prima. “Mascariare” in siciliano vuol dire “tingere con il carbone e lasciare un segno indelebile”. Semplicemente: calunniare.

«Denunciare i boss del pizzo mi è costato caro», ripeteva ai familiari Rocco Greco, Riccardo per gli amici, una volta abbandonato dalle istituzioni. «Si ritrovò, da cittadino coraggioso che ha fatto arrestare e condannare 11 esponenti del racket, a imprenditore senza appalti, costretto a licenziare i suoi 50 dipendenti e chiudere i cantieri». Era il 2007. Il suo coraggio spinse altri a denunciare. Ma gli imputati dal carcere lo accusarono di avere rapporti con i boss. Banale strategia che lo annientò lentamente. Nonostante l’assoluzione del Tribunale, scattò l’interdittiva antimafia della Prefettura per la sua azienda edile, la Cosiam, a cui venne negata l’iscrizione nella white list per i lavori di ricostruzione dopo il terremoto nel centro Italia. Perse appalti e reputazione. Si ritrovò più solo di prima, cittadino coraggioso ridotto a socio in affari con la mafia. E una mattina di febbraio si tolse la vita con un colpo di pistola, nel suo cantiere, a 57 anni. Vittima della mafia, poi delle calunnie, dei sospetti e della lentezza amministrativa di una giustizia a cui si era affidato. «Ormai, il problema sono io. Se vado via, i miei figli sono a posto» avrebbe detto alla moglie.

«ABBANDONATO»

Cinque anni dopo, il figlio Francesco punta l’indice su uno Stato che «dopo aver “abbracciato” gli imprenditori accompagnandoli verso un riscatto, è diventato matrigna, come se non riconoscesse il coraggio di una scelta così importante». Il padre si è arreso, tradito, consumato anche vessato da un dramma senza fine. «Che è accaduto? Lo Stato dimentica e attraverso altri suoi arti, come la Prefettura, annienta vite e aziende. Probabile che la sensibilità di un uomo che ha intrapreso un percorso così doloroso sia più fragile, anche la strategia difensiva dei mafiosi, quella di gettare fango, era banalissima. Eppure anche l’interdittiva, dopo tanto sacrificio, l’esser definito anche dopo le sentenze di assoluzione un “soggetto debole, a rischio di infiltrazione mafiosa”, lo hanno destabilizzato. Aveva rischiato la vita, anche la nostra». Deve essersi sentito piccolo piccolo, davanti a un sistema che non era riuscito davvero a buttare giù. «Dopo la sua morte e lo scalpore mediatico, la Prefettura si è affrettata a rimetterci nella white list, ma il disastro si era compiuto».

E rattristano le parole del figlio, che con tutta la famiglia, mamma in testa e i fratelli Paola e Andrea ha preso in mano l’azienda, che ha un centinaio di dipendenti. «Dopo tanti anni continuiamo a vivere le stesse inefficienze». La Cosiam dal 10 aprile scorso vive un’altra trafila burocratica, «come altre centinaia di aziende, la white list a Caltanissetta è in corso di aggiornamento per mancate notifiche, perché gli uffici vanno a rilento». E come può aver pace, anche da morto, un eroe anti-mafia se la famiglia costituitasi parte civile contro i padrini, si è vista respingere dal Tribunale il riconoscimento del risarcimento del danno? «Pratica rigettata, mio padre che ha fatto condannare i mafiosi non ha i requisiti per accedere al fondo di rotazione per le vittime della mafia. E chi se non lui?». Di Riccardo Greco resta solo «il ricordo di un padre bellissimo, amorevole, un marito presente. Ma anche tanta tristezza». Anche l’attenzione con gli anni è andata scemando. «A livello normativo nulla è cambiato, le interdittive sono in mano ai prefetti, con potere quasi illimitato, spesso e volentieri imprenditori malcapitati non hanno strumenti per difendersi e difendere la propria azienda». Il rischio è alimentare un messaggio pesante e strisciante, che il coraggio di denunciare sia stato un boomerang. «Anche se so che mio padre l’avrebbe fatto lo stesso».

«UNA RIFLESSIONE»

Nulla è cambiato, tutto è rimasto com’è. Gattopardiano paradosso che si è tramutato in immobilismo. «Quella piccola fiammella che si era accesa con il suo sacrificio e che stava portando a un atteggiamento di riflessione, approfondimento sul modo in cui lo Stato approccia nei confronti degli imprenditori coraggiosi si è quasi spenta. Interdittive senza concretezza amministrativa e attualità sono annullate dopo due anni, con i destinatari stravolti nell’anima e nella vita. Dove è lo Stato? Assente, inefficiente, poco qualificato ha costruito sistemi complessi in mano a gente che non sa di avere in mano un bazooka». Altre potenziali vittime. «So solo che c’è un silenzio tombale su questo argomento, poteva essere un’amara consolazione sapere che il suo sacrificio non fosse stato vano, che avesse avviato una riflessione, anche legislativa. Si potrebbe fare di più anche per dare un messaggio vero ai giovani. Quando morì mio padre dissi: questa storia va raccontata, perché non si ripeta più. Ma ripeto: il silenzio in questo momento è un'arma che abbiamo contro».