Mercoledì 22 Maggio 2024, 22:30

La lite degenerata e finita nel sangue con un uomo, uno straniero di origini somale, accoltellato a morte è solo l’ultimo grave episodio che si registra alla stazione Termini. Già a dicembre si erano accesi i riflettori sulla sicurezza nello scalo romano tanto che dalla Prefettura era partito l’ordine di aumentare e intensificare controlli e accertamenti nell’intero quadrante. Eppure l’escalation non si arresta: l’allarme martedì sera è scattato a piazzale dei Cinquecento. Sono stati alcuni turisti a chiamare la polizia quando hanno visto la vittima stesa a terra e due uomini fuggire via. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto per Abdiwahab Sulub Cali, 41enne di origini somale, non c’era più nulla da fare: colpito con almeno due coltellate al torace è morto pochi istanti dopo l’aggressione. Gli agenti delle Volanti e gli uomini della Squadra Mobile hanno subito avviato le indagini. Grazie al racconto di alcuni testimoni e alle immagini delle telecamere di video sorveglianza, hanno rintracciato l’aggressore. Uno straniero di origini egiziane di 41 anni, trovato insieme ad un altro uomo - la cui posizione è ancora al vaglio- era in un bar di via Cernaia, poco distante da piazzale dei Cinquecento. Durante la perquisizione è stato trovato anche un coltello sui cui la polizia Scientifica sta eseguendo gli accertamenti: l’ipotesi è che si tratti dell’arma del delitto. Secondo gli investigatori, proprio nel bar di via Cernaia la vittima avrebbe incontrato il suo aggressore ora accusato di omicidio. Tra i due sarebbe scoppiata una lite degenerata in omicidio poi nel piazzale della stazione.

L’ALLARME

Ma gli allarmi nella zona della stazione Termini continuano a scattare ormai da mesi. Una manciata di giorni fa - il 12 maggio - Una violenta aggressione e una rapina con lo spray al peperoncino: è ancora allarme sicurezza alla stazione Termini. L’ultimo episodio è dello scorso venerdì in via Gioberti quando un 41enne, Adilson L. S. residente ad Anzio, è stato colpito con un pugno in pieno volto. L’allarme è scattato poco dopo le 19, quando gli agenti del reparto Volanti sono arrivati sul posto lo hanno trovato steso a terra in una pozza di sangue: a causa del colpo il 41enne ha battuto la testa a terra riportando una grave lesione. Solo tre giorni prima, due donne in via Giovanni Giolitti sono state aggredite e prese a pugni da un 26enne che ha seminato il panico fino all’arrivo dei carabinieri che, a fatica, sono riusciti a fermarlo. «Questa è una terra di nessuno. Le nostre segnalazioni sono cadute nel vuoto» denunciano i residenti.

GLI INTERVENTI

Una questione, quella sulla sicurezza nell’area della stazione, su cui è più volte intervenuta Monica Lucarelli, assessora alla Sicurezza, Attività produttive e Pari Opportunità: «L'area intorno alla stazione è costantemente attenzionata, le sue problematiche vengono regolarmente sottoposte al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sono già in corso importanti lavori di riqualificazione proprio su piazza dei Cinquecento e delle aree circostanti che renderanno la zona più illuminata e quindi più sicura». Quindi l’accelerazione per incrementare servizi e controlli: «Abbiamo richiesto alla Prefettura - sottolinea l’assessora- di poter utilizzare il miliardo e 500mila euro per lo scorrimento della graduatoria dei vigili urbani per il piano “Stazioni Sicure”». Un ampio progetto che prevede l’installazione di telecamere di video sorveglianza e l’attivazione di ulteriori controlli contro il degrado e gli episodi criminali che continuano a ripetersi.