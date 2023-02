Champions League femminile, il sorteggio non sorride alla Roma: ai quarti c'è il Barcellona

All'Olimpico arriva il Barcellona. La peggiore. Purtroppo. Questo ha detto il sorteggio di Nyon: l'urna, alle giallorosse, ha regalato la formazione spagnola. C'era Betty Bavagnoli a rappresentare la società dei Friedkin, alla prima storica apparizione in Champions League, e che ha raggiunto un traguardo storico, davvero poco immaginabile nel momento in cui la truppa guidata da Alessandro Spugna ha centrato la qualificazione alla fine dello scorso campionato di Serie A. Anche perché, prima di arrivare alla fase ai gironi, c'è stato il quadrangolare in Scozia, e poi lo spareggio con lo Sparta Praga. Un cammino arduo, che alla fine ha premiato Bartoli e compagne che hanno chiuso dietro il Wolfsburg il proprio girone staccando il pass per la fase ad eliminazione diretta.

L'AVVERSARIA

L'andata si giocherà all'Olimpico il prossimo 21 o 22 marzo. Il ritorno è previsto per la settimana successiva. Il Barcellona è arrivato in finale nella scorsa stagione e ha vinto l’edizione 2020-21, rendimento che l’ha portata al secondo posto nel ranking Uefa. Quella coppa l'ha alzata Vicky Losada, che la Roma ha preso dal Manchester City alla fine del mercato di gennaio. Sarà il primo incrocio, per lei, contro l'ex squadra. Vincitrice della Liga in Spagna, il Barcellona ha conquistato il primo posto nel girone vincendo 5 partite e perdendo solo la sfida con il Bayern in trasferta. La peggiore, come detto.