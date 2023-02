Femminile, la Roma è in semifinale di Coppa Italia: 2-0 al Pomigliano, adesso il Milan. Debutto per Losada

Una pura formalità che, comunque, andava rispettata: la Roma batte 2-0 il Pomigliano nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia e si regala il doppio confronto col Milan in semifinale. Dopo l'8-1 nella sfida d'andata la qualificazione era blindata, ma le giallorosse sono riuscite ad imporsi anche quest'oggi, grazie alla doppietta della classe 2006 Kramzar. Il primo di testa, il secondo da opportunista dopo il legno colpito da Kollmats. Il mancino sotto l'incrocio della giovanissima ha messo la parola fine al doppio confronto.

DEBUTTA LOSADA

La partita ha avuto davvero poco da raccontare. Troppo poco. Spugna ha adottato un massiccio quanto giusto turnover che ha permesso alle big di riposare: sabato al Tre Fontane arriva l'Inter e la Roma ha già la certezza di chiudere la regular season al primo posto visto che mancano due partite prima della poule scudetto e i punti di vantaggio sulla Juventus sono 8. Ma ovviamente, dalle parti di Trigoria, si spera che le bianconere possano perdere ulteriore terreno. E visto quello che la partita non poteva raccontare gli occhi ovviamente erano tutti su Vicky Losada, l'ex Manchester City arrivata pochi giorni fa in casa giallorossa, che ha debuttato al minuto 66. Qualità tanta, piede caldo, magico in alcuni casi. Si è visto subito. Condizione fisica ovviamente da migliorare, ma in mezzo al campo, la spagnola, può dare un'enorme mano ad una squadra che aveva decisamente bisogno di un innesto. Oggi al Tre Fontane c'erano pochi intimi, ma già sabato contro la formazione di Rita Guarino le cose saranno diverse. Uno spettacolo per gli occhi anche se dovrebbe partire di nuovo dalla panchina. Almeno per ora Giugliano, Greggi e Andressa sono intoccabili.