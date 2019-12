Roma, il mercato prende subito quota: in arrivo due colpi

Per una Roma che cambia proprietario, ce n’è un’altra che porta avanti il lavoro quotidiano sul campo e sul mercato. Se a Fonseca tocca l’aspetto tecnico, a Petrachi quello di rinforzare la rosa a gennaio. Farlo senza budget è già difficile. In un momento di cambio proprietà rende il compito ancora più arduo. Di certo c’è che visto che il supplemento d’indagini richiesto dalla Procura Federale terminerà il 29 gennaio, il ds ha la certezza di portare a termine il proprio lavoro. Che si baserà sul classico gioco delle figurine: uno entra, soltanto se un altro esce. Senza parlare, Fonseca ha bocciato Kalinic. Scartata l’ipotesi Petagna (offerto dall’agente) e aspettando di capire l’ennesima rivoluzione di Preziosi a Genoa (in bilico Pinamonti), paradossalmente il calciatore più facile da prendere gioca nel Real. Si tratta di Mariano Diaz che dall’inizio della stagione ha racimolato appena una presenza in panchina (lo scorso 19 ottobre, a Maiorca) con Zidane. Il calciatore smania per andare a giocare. Due i problemi: 1) Kalinic al momento ha puntato i piedi e non vuole muoversi 2) Sull’attaccante, adesso che Haaland ha firmato per il Dortmund, è piombata la Juve alla ricerca di un centravanti, ora che Sarri ha deciso di puntare sul ‘tridente da bar’ Dybala-Cr7-Higuain.

INCASTRI

A sorpresa, quindi, potrebbe muoversi qualcosa sugli esterni. A patto che arrivino offerte soddisfacenti (Under) oppure si presentino situazioni che possano intrigare chi, leggi Perotti, ha deciso di rispettare il proprio contratto (che scade nel 2021) sino al termine. Il nome accostato, da ambienti milanesi, è quello di Politano, in uscita dall’Inter. Già un mese fa il nome dell’ex Sassuolo era finito in orbita Roma per un possibile scambio di prestiti con Florenzi. Ora che il capitano ha trovato maggiore continuità d’impiego sembrano aumentare le possibilità di una sua permanenza. Se ne parlerà a breve, con l’agente Lucci atteso in questi giorni a Trigoria. Se in mediana l’eventuale intervento dipende dal recupero (o meno) di Cristante (sotto osservazione Nandez), in difesa si cerca una sistemazione per Juan Jesus che piace alla Fiorentina. Al suo posto Petrachi sta monitorando da tempo il profilo di Gvardiol, classe 2002. Il centrale della Dinamo Zagabria è compagno di squadra di Olmo, altro giocatore che piace molto a Trigoria. In uscita anche Pastore. La Cina non lo affascina, il Lione molto di più.



