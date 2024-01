Cesena-Olbia, il padre di Shpendi chiede scusa: «Ho perso la testa, mi scuso per il brutto gesto»

Grave episodio, quello che ha visto protagonista Alex Shpendi, padre dell'attaccante dell'Empoli Stven. Nel corso della partita di Serie C tra Cesena e Olbia, il papà dell'attaccante albanese è entrato in campo, correndo verso il portiere del club sardo Rinaldi e colpendolo con un pugno al volto. In precedenza uno dei due figli, Cristian, era stato colpito e costretto a uscire per una ferita al sopracciglio. Il Cesena si è subito dissociato dall'episodio, avvenuto a partita ormai conclusa.

In merito all'episodio proprio il padre di Steven e Cristian Shpendi ha rilasciato le sue scuse al Tgr Rai dell'Emilia Romagna, all'uscita del commissariato di Cesena: «Chiedo scusa per questo gesto brutto, a tutte le persone, alla società del Cesena, a tutti quelli che lavorano a Cesena. Li conosco sono grandissime persone, le ho deluse. Chiedo scusa centomila volte. Come padre sono uscito un pò di testa».