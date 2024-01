Cesena-Olbia, il padre di Shpendi entra in campo e aggredisce con un pugno il portiere dell'Olbia

Incredibile in Serie C. Sul campo del Cesena, che ha battuto l’Olbia 1-0 volando in testa alla classifica, il padre di Cristian Shpendi, attaccante albanese dei padroni di casa allenati da Mimmo Toscano, alla fine del match ha invaso il campo per colpire con un pugno il portiere ospite Filippo Rinaldi. Le immagini del folle gesto girano sui social da un poco e sono già virali. E il motivo è presto spiegato.

FALLO DI GIOCO

Durante il match il portiere aveva provocato un taglio al sopracciglio dell’attaccante, costringendo Toscano al cambio. E questo al padre del giocatore, un classe 2003, non è andato giù a quanto pare. Ma da qui all’invasione con annessa aggressione ce ne passa: ingiustificabile. Shpendi dopo il colpo fortuito è stato costretto come detto a uscire dal campo. Ma tutto questo non cambia il giudizio sul folle gesto del padre. Rinaldi, come si vede nelle immagini, prende il colpo e non va giù perché si mette un terzo uomo in mezzo che evita che l’aggressione possa continuare.