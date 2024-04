Federico Fashion Style aggredito in treno: «Pugno e schiaffi in faccia, c'è ancora chi dice frocio di me**a»

Federico Fashion Style vittima di un'aggressione omofoba in treno. Il parrucchiere dei vip, al secolo Federico Lauri, ha pubblicato una serie di storie Instagram dove racconta l'accaduto direttamente da un lettino di ospedale. «Preso a schiaffi e un pugno in faccia su un treno Italo davanti agli occhi di tutti», rivela Federico Fashion Style in lacrime.

Federico Fashion Style vittima di aggressione omofoba

«Essere insultato e aggredito per l'orientamento sessuale è vergognoso! È vergognoso che nel 2024 ancora succeda tutto questo», aggiunge l'hair stylist, famoso per le sue apparizioni in tv. «Ancora esistono gli omofobi di me**a e ancora viene detto frocio di me**a», chiosa Federico Fashion Style.

Il parrucchiere si trova in ospedale per accertamenti.

Dopo aver ringraziato i fan per la vicininanza mostrata, Federico Fashion Style ha fatto un appello: «Vi prego smettetela di chiamare la gente frocio. L'omosessualità non è una malattia!». Dopo quattordici anni di matrimonio con l'ex compagnia Letizia, dalla quale ha avuto una figlia, Federico Lauri aveva fatto coming out.