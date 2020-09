© RIPRODUZIONE RISERVATA

Latorna su. Dopo il pressing della scorsa estate, il club bianconero ha deciso di studiare un'altra offerta per l'attaccante viola, con il quale ha raggiunto da tempo un accordo per un contratto da 5 milioni di euro a stagione. Lavaluta il classe '97 60 milioni. Il club bianconero, invece, non vuole superare i 40 ma l'atteso arrivo in Italia dell'intermediario dell'affare Fali Ramadani potrebbe aiutare le parti a ridurre le distanze. Il talento azzurro vuole fare il grande salto e indossare la maglia bianconera. Anche il, in occasione dei colloqui per il contratto di Rebic, aveva preso informazioni sui costi dell'operazione Chiesa. Ma i rossoneri si sono mostrati meno decisi rispetto ai Campioni d'Italia. Intanto, il dt Maldini ha definito con il Real Madrid il trasferimento di Brahim Diaz. Il centrocampista offensivo spagnolo, classe '99, arriva in prestito secco: sarà il terzo acquisto del Milan dopo Kalulu e Tonali. Quest'ultimo sosterrà presto tutti i test che anticipano la firma sul contratto da circa 2,2 milioni di euro a stagione. Confermate anche le cifre destinate al Brescia: 10 milioni per il prestito, 15 per il riscatto e 10 di bonus.