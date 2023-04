Lazio, ufficiale il rinnovo di Cataldi. Da Zaccagni a Pedro: ecco gli altri sull'agenda di Lotito

Tutto ufficiale. Danilo Cataldi rinnova con la sua squadra del cuore: «La S.S. Lazio comunica – si legge nella nota del club – che il calciatore Danilo Cataldi ha rinnovato il contratto con il club fino al 30 giugno 2027. Il centrocampista vanta la vittoria di un Campionato Primavera, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana e con questo nuovo accordo potrà continuare a scalare la classifica dei calciatori più presenti nella storia della società biancoceleste».

Lazio, ufficiale il rinnovo di Cataldi

Un rinnovo – che in teoria dovrebbe essere sino al 30 giugno 2028 – e che Cataldi si è guadagnato a suon di prestazioni da protagonista, soprattutto con Sarri. Il Comandante lo ha spostato regista e dopo due stagioni la maturazione è arrivata: «Si sta specializzando in un ruolo che prevede una cinquantina di partite fatte lì per poter evolversi». Queste le recenti parole in conferenza del tecnico, che poi ha aggiunto: «Gli manca un pizzico di cilindrata. Spende tanto e fa fatica a fare gli ultimi tratti di gara, ma preferisco un giocatore così». Dopo 207 presenze e 9 gol, la storia d'amore con la Lazio può proseguire.

La situazione rinnovi in casa Lazio

Il prolungamento di Cataldi arriva dopo quello die dopo quello non ancora ufficializzato di. Ora nell’agenda dici sono senza dubbio quelli di. Per l’ex Hellas - protagonista stagionale con la doppia cifra raggiunta in campionato - sono già stati avviati i contatti con l’agente, ma serviranno altri incontri. L’obiettivo è un rinnovo fino al 2027 con aumento dell’ingaggio vicino ai 3 milioni bonus compresi. Poi toccherà a Felipe Anderson con almeno altri quattro anni di contratto e infine sarà il turno di Pedro. I discorsi sono stati già avviati e lo stesso spagnolo si è detto convinto (come sottolineato da Sarri) di continuare per almeno un altro anno in biancoceleste. L’unica fumata che non dovrebbe essere bianca resta quella di, convinto di arrivare fino a scadenza (giugno 2024) offerte permettendo.