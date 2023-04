Lazio, Provedel impreciso col Torino, ma pronto a riscattarsi con l'Inter: ecco l'ultimo clean sheet a San Siro

Tutto si aspettava la Lazio meno che ritrovarsi di fronte allo scontro diretto con l’Inter reduce da una sconfitta. Ancora una volta il Torino si è dimostrato un avversario complicato per i biancocelesti, per i quali hanno pesato tanto le decisioni discutibili del direttore di gara, Ghersini, come sottolineato da Sarri nel post partita: «Spero lo fermino questo arbitro. Se non lo fanno mi rimangono forti dubbi. Ha fatto trenta presenze e pure in diversi anni: significa che hanno poca fiducia in lui».

Lazio, fantasmi sulla Champions: Lotito infuriato per gli errori arbitrali

Lazio ko per un errore di Provedel

Senza peli sulla lingua il tecnico, che sabato ha incassato il gol del pupillo Ilic – tanto corteggiato l’estate scorsa – in compartecipazione con Provedel. Il portiere biancoceleste infatti ha calcolato male il tempo del mancino da fuori area del serbo facendosi beffare dal rimbalzo e non riuscendo a respingere completamente la traiettoria. Un’anomalia per il numero 94 in una stagione in cui si è preso il posto da titolare a suon di clean sheet (18, record per la Lazio in una stagione di A) con un ritmo inferiore solamente a Ter Stegen nei top 5 campionati europei (23).

Ecco l’ultimo clean sheet a San Siro con l’Inter

Stavolta niente porta inviolata col Torino, contro cui Provedel iniziò l’attuale striscia positiva, ma la sua porta resta comunque la meno battuta del campionato assieme alcon 21 gol subiti. Numeri che restano da top per l'ex, che ora vuole riscattarsi su un campo difficile comecontro l’. Il ko col Torino costringerà i biancocelesti a fare punti contro l’exe riuscirci addirittura senza subire reti sarebbe quasi unico. Per Provedel di sicuro, visto che finora ha sempre subito gol contro il club milanese. Per quanto riguarda la Lazio invece, nella gestioneha mantenuto la porta inviolata in trasferta contro i nerazzurri insolamente due volte: nel dicembre 2017 (0-0) e nel marzo 2019 (0-1, l’ultima vittoria a San Siro con l'Inter). Da lì sono arrivati tre ko di fila, trend da invertire il prima possibile per il definitivo scatto