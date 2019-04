Bakayoko-Kessie, il Milan patteggia la multa, la Figc dice di si

Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro ha appena firmato, apprende l'Ansa, il patteggiamento per il caso del gesto di scherno dei milanisti Kessie e Bakayoko nei confronti del laziale Acerbi, dopo la partita di sabato scorso. Il provvedimento è ora al vaglio della Procura Generale Coni. Il club rossonero e i due calciatori hanno accettato l'ammenda richiesta dalla Procura per un totale di 86.000 euro (33.000 a ciascun giocatore e 20.000 alla società; la sanzione è stata ridotta di un terzo per i benefici previsti nei patteggiamenti)

Quanto ai cori contro Bakayoko di un gruppetto di tifosi laziali in occasione della partita di mercoledì sera contro l'Udinese, emersi da un video diffuso via social, da fonti vicine alla Procura trapela che non c'è l'intenzione di aprire un'indagine

Ultimo aggiornamento: 14:47

