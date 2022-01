Calciomercato, Salernitana: il sogno Diego Costa infiamma i tifosi

A Salerno il nuovo ds Walter Sabatini si è presentato dicendo di avere «un entusiasmo devastante» e promettendo «due-tre giocatori che arriveranno a breve, poi ci muoveremo ancora sul mercato. Servono calciatori che arrivino per fare la guerra sportiva e provare a salvare la Salernitana». I nomi che circolano in queste ore sono quelli di Diawara, Fazio, Izzo, Sepe, Yuri Alberto Ytalo e Maksimovic.

Bonazzoli potrebbe restare, mentre per Simy c'è sempre la richiesta del Monza. Accantonata la "pazza idea" Diego Costa, che ha scatentato i tifosi ma che è condizionata dalle elevate richieste economiche dell'ispano-brasiliano fresco di rescissione con l'Atletico Mineiro. Sabatini ha anche smentito la voce dell'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina dei campani: «per me Daniele è come un figlio, ma non potrà arrivare anche per una questione tecnica: non è abilitato a farlo. Ma ora c'è un allenatore (Colantuono ndr) che sta allenando, martedì sarà nello spogliatoio insieme a me e merita rispetto. Ci sono tante valutazioni che sto facendo, vedremo quale energia ci metterà e insieme valuteremo i risultati».