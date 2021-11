Martedì 9 Novembre 2021, 13:10 - Ultimo aggiornamento: 13:14

La Roma ha un mercato da pianificare, che non sia reattivo come quello estivo. José Mourinho sta usando i mesi autunnali per mettere alla berlina la società ed evidenziare i problemi di una rosa che non è competitiva per il quarto posto. Friedkin ha recepito, nonostante le dichiarazioni crude e, in parte, inaspettate, accogliendo i consigli dello Special One e incaricando il gm Tiago Pinto di porre le fondamenta per una rosa vincente. I primi passi saranno mossi nella finestra di mercato di gennaio in cui saranno necessari almeno tre acquisti: un terzino destro, un centrocampista e un centrale di difesa. L’esterno basso servirà per far rifiatare Karsdorp ormai utilizzato quasi in tutte le partite (sempre titolare Serie A), l’uomo in mezzo al campo per alternare Veretout e Cristante e il difensore perché Smalling non rappresenta più una garanzia (rientro previsto dopo la sosta).

Calciomercato Roma, i nomi per gennaio

I nuovi acquisti, dunque, sono una necessità per tentare la corsa al quarto posto. A centrocampo il nome arcinoto è quello di Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ma su di lui sarebbe piombata anche la Juventus. Mourinho potrebbe non essere più così convinto di ingaggiarlo e avrebbe puntato Douglas Luiz dell’Aston Villa e Luis Diaz del Porto (che costa molto), ma anche Ruben Loftus–Cheek del Chelsea e soprattutto Harry Winks del Tottanham.

Capitolo difesa: per il terzino, si starebbe sondando la disponibilità di Pedersen del Feyenoord (può giocare anche come centrale) e di Henrichs del Lipsia, in lizza anche un profilo più esperto come quello di Bereszynski della Sampdoria. L’arrivo di un nuovo centrale, invece, potrebbe essere condizionato dalla cessione di uno tra Smalling e Kumbulla: il primo non garantisce continuità, l’ex Verona è stato praticamente bocciato da Mourinho. Tre acquisti per puntellare la rosa e arrivare alla finestra estiva per cominciare la vera rivoluzione.