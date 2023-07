Giovedì 13 Luglio 2023, 06:56

Trascorrono i giorni e Belotti resta l'unico centravanti in rosa. Shomurodov potrebbe finire al Lecce in prestito, Abraham ne avrà ancora per diversi mesi e così Mou si ritrova con il solo Gallo a disposizione. A tal punto che nella lavagna tattica, utile per comprendere il gioco delle coppie che ha in mente (titolare e sostituto) ha avanzato per ora El Shaarawy. E sarà così anche dopo il 17, quando torneranno a disposizione i nazionali. Una mancanza che all'inizio delle prime amichevoli sarà più evidente. Il quadro è chiaro: Scamacca rimane in pole. Per età, caratteristiche, stipendio e modalità di acquisizione. La Roma sta continuando a cercare di prenderlo in prestito oneroso ma il West Ham per ora fa muro. E allora a giorni potrebbe cambiare l'offerta: prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni legate a presenze, gol e soprattutto alla qualificazione alla prossima Champions che con il nuovo format pronto a partire dalla stagione 2024-25 demarcherà in modo ancora più netto la differenza tra chi sarà presente e gli altri che rimarranno a guardare. Anche perché i conti che si stanno facendo a Trigoria sono semplici: Gianluca è stato acquistato nella passata stagione a 36 milioni (più 6 di bonus). Contratto quinquennale, ergo ora a bilancio è a quota 28,8. Se la Roma riuscisse a prenderlo in prestito, il prossimo anno da 21,6 milioni in su, tutto per gli Hammers rappresenterebbe una plusvalenza. Ed è su questo che stanno lavorando gli agenti e Pinto, consapevoli che in prestito secco è molto difficile che il centravanti si muova. Con Morata che oltre all'offerta del Milan ha anche una proposta di 15 milioni a all'anno dell'Al-Ettifaq, a Trigoria sono costretti a monitorare anche altri profili.

LE ALTERNATIVE

KARSDORP IN PARTENZA

E tra questi quello che intriga è quello di, 23enne del Salisburgo. Nato a Binningen da padre nigeriano e mamma svizzera, Noah appartiene all'etnia degli Igbo che nel mondo conta 30 milioni di persone. Nello sport, gli Igbo più famosi sono le ex stelle del calcio nigeriano Kanu e Okocha, nonché il pluricampione Nba Iguodala. E cresciuto nel settore giovanile del Basilea, arrivando a esordire tra i grandi cinque giorni prima di compiere 18 anni, nel match di campionato contro il Lucerna. Due mesi dopo, è arrivata la prima rete della sua carriera, contro il Neuchatel Xamax. Nel gennaio 2020 si trasferisce al Salisburgo. Nato ala destra, capace in realtà di giocare in ogni ruolo della trequarti, in Austria sta ultimando la trasformazione tecnica in prima punta. Forte fisicamente, veloce, bravo sia nello stretto che quando ha a disposizione campo aperto. Calcia bene di destro, ma soprattutto è tecnico, difficile da arginare quando va in dribbling. E davanti alla porta non ha bisogno di tante occasioni per lasciare il segno. Nell'ultima Champions, 9 tiri nello specchio e 3 gol (di cui uno a testa al Milan e al Chelsea). Non male. Con il Salisburgo ha disputato 110 partite, nelle quali ha realizzato 34 reti e 23 assist. Il contratto in scadenza nel prossimo giugno lo rende molto appetibile. Chi invece è già svincolato è Moussa. L'agente lo ha proposto a Pinto in almeno due occasioni ricevendo per ora un garbato «No, grazie». L'ex Lione non convince il gm non essendo riuscito a ripetere l'exploit di due anni fa quando chiuse con 21 reti in Ligue 1. Quest'anno si è fermato ad appena 3 marcature. Nei prossimi giorni è probabile che a Trigoria si presenti anche l'agente di(15 gol in prestito al Girona, di cui 4 in una partita al Real Madrid) che proporrà il ragazzo. Ma occhio alle occasioni che si possono presentare all'improvviso. L'imminente arrivo di Openda al Lipsia, ad esempio, libera. Il 27enne portoghese è molto apprezzato da Pinto, ha un costo abbordabile (15 milioni) e non disdegna un ritorno in Italia dopo l'esperienza al Milan. Unica remora gli infortuni che ne hanno costellato ultimamente il rendimento.Aspettando novità, è atteso a breve lo sbarco di Kristensen. Il danese (non convocato per l'amichevole contro il Manchester United) arriva dal Leeds in prestito secco in virtù di una clausola che gli permette di liberarsi in caso di retrocessione. In partenza Karsdorp: il Feyenoord è tentato ma non al prezzo che chiede la Roma (8 milioni). Il Westerloo ha intanto offerto 3,5 milioni per Reynolds.