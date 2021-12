Calciomercato Roma, Mourinho chiede rinforzi: da Tolisso ad Aarons, Pinto alla ricerca di un terzino e un centrocampista

«Non abbiamo la rosa per tre competizioni». Ha parlato così José Mourinho dopo la vittoria per 3-2 contro il Cska Sofia che ha incoronato la Roma prima del girone di Conference League. Lo Special One vorrebbe almeno due titolari per ogni ruolo e la rosa attualmente non ne dispone, questo comporta pochi ricambi e un dispendio di energie sopra la media che rischia di intaccare la resa dei titolari. Ecco perché il tecnico ha chiesto pubblicamente dei rinforzi al suo general manager Tiago Pinto a partire dal terzino destro, passando per un centrocampista e, se dovesse avanzare budget, arrivando al difensore centrale.

Da Aarons a Tolisso: ecco i nomi di mercato

La situazione più complicata è a destra dove Karsdorp non ha mai avuto un attimo di riposo per mancanza di alternative. Reynolds, infatti, è stato bocciato su tutta linea, l’acquisto ordinato dal vicepresidente Ryan Friedkin non è ancora all’altezza della Serie A e probabilmente dovrà farsi le ossa in club minori. Il nome su cui la Roma starebbe lavorando è Aarons del Norwich e della nazionale inglese: la richiesta per il 21enne è di un prestito con diritto di riscatto, modalità rispedita al mittente dai proprietari che vorrebbero un versamento di 22 milioni di euro. Le alternative sarebbero Henrichs del Lipsia e Pedersen del Feyenoord, sfumata l’ipotesi Dalot. Per il centrale, la priorità è trovare un club disposto a stipendiare Fazio e Santon per abbassare il monte ingaggi e investire su nuovi giocatori.

Discorso simile per il centrocampo dove la Roma vorrebbe cedere Diawara e Villar prima di puntare a nuovi nomi. Sul taccuino del gm c’è Tolisso del Bayern Monaco che ha il contratto in scadenza a giugno 2022, stessa situazione di Grillitsch dell’Hoffenheim, atro profilo tenuto sotto osservazione A proposito di uscite, in attacco potrebbe salutare Mayoral corteggiato dalla Fiorentina. Le tante alternative nel reparto offensivo lo hanno messo all’angolo, anche se la prestazione contro il Cska Sofia potrebbe far ricredere Mourinho.