Calciomercato Lazio, giorni decisivi per Torreira. Rovella e Maxime Lopez i piani B

Si entra in una settimana importante per la Lazio. Il rientro anticipato di Sarri è arrivato in concomitanza dell’ammissione dell’agente di Torreira di un incontro col club biancoceleste, ma ora sarà opportuno accelerare. Nei prossimi giorni infatti, oltre al vis a vis per il regista uruguaiano, è previsto anche un ulteriore affondo per Marcos Leonardo, senza dimenticare che dovrà andare in scena pure il vertice tra Sarri e Lotito (e ovviamente la squadra di mercato).

Lazio, Torreira il favorito per la regia

Nel pieno della fase di stallo, ecco la grande novità: incontro programmato con l’agente di Torreira. Il play del Galatasaray è uno degli oggetti del desiderio di Sarri da ormai due sessioni di mercato. Prima andò in prestito alla Fiorentina, poi appunto è stato acquistato dal club turco per soli 6 milioni di euro dall’Arsenal. Un affare considerando che ora ne vale almeno 10. La Lazio dovrà trovare la quadra sull’ingaggio del calciatore, nettamente alla portata visto che guadagna poco più di 2,5 milioni. Poi bisognerà passare per il Galatasaray, che non lascerà partire così facilmente il suo top player del centrocampo.

Rovella piano b, ma va piazzato Marcos Antonio

Di certo un piccolo aiuto potrebbe arrivare da, già accostato ai campioni di Turchia e sostituto ideale di Torreira, ma non per questo il Gala farà sconti. In caso di affondo per l’uruguaiano, la Lazio dovrebbe cercare di sfoltire il centrocampo, magari cedendo, preferibilmente in Italia (potrebbe interessare a). Torreira è quindi in pole per diventare uno dei primi colpi in entrata, ma non vanno accantonati i piani b. Qualora dovesse esserci una fumata grigia per l'ex Samp, allora il favorito diventerebbe, che lasembra maggiormente disposta a offrire in una trattativa per(sempre in caso di addio di). La terza opzione resta