Lazio, a metà gennaio ancora niente rinforzi: Lotito riflette se sbloccare il calciomercato

Risultati sul campo, rinforzi al di fuori. Una promessa incrociata quella tra Sarri e Lotito in un inizio di 2023 non proprio dei migliori. Un solo punto in due partite (come lo scorso anno) pesa, ecco perché la voglia di ripartire già da Reggio Emilia contro il Sassuolo è tanta, davanti ad almeno 5mila tifosi tra settore ospiti e tribuna. Motivo in più per puntare al bottino pieno e confermare la promessa fatta al patron, che dal canto suo sta ragionando se sbloccare da sé il mercato come rivelato in una recente telefonata al tecnico.

Lazio, tutto fermo per Fares

Per ora il club sta attendendo novità su Fares. Il terzino franco-algerino resta l’ultimo partente che assicurerebbe un’entrata, ma al momento non ci sono novità sul suo futuro. Tra Salernitana, Bologna ed Hellas Verona sono piovute smentite sul suo conto e intanto Sarri è pronto a convocarlo nelle prossime gare come conferma che è a totale disposizione. Piazzandolo in prestito la Lazio risparmierebbe circa 600mila euro per la metà dell’ingaggio da qui a giugno, arrivando a una quota vicina al milione considerando anche le partenze a titolo temporaneo di Kamenovic e il giovane Marino.

Pellegrini e il vice Immobile, il tempo passa senza sviluppi

In tal modo il club capitolino potrebbe permettersi l’arrivo, sempre in prestito, di Luca Pellegrini, il terzino sinistro di piede mancino tanto richiesto da Sarri. Gli agenti dell’ex giallorosso, gli stessi di Fares, stanno lavorando per far coincidere le operazioni, ma nel frattempo aumentano le possibilità che debba arrivare il contributo di Lotito (attorno ai 5 milioni) per sbloccare la situazione. Solo così si potrebbe arrivare anche al vice Immobile accontentando in toto le richieste del tecnico. Sanabria resta un nome caldo soprattutto per Tare, ma prima il Torino dovrebbe prendere un’altra punta (si parla di Shomurodov). Bonazzoli invece, pista più gradita a Sarri, al momento è stato bloccato dalla Salernitana. E intanto siamo già a metà gennaio.