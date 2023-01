La Lazio celebra il 123esimo anniversario. Nel pomeriggio ripresa a Formello, Gila ancora indisponibile

All’indomani di un pareggio contro l’Empoli che sa quasi di sconfitta, la Lazio è tornata a lavorare nel centro sportivo di Formello. Non c’è tempo nemmeno di rifiatare nel giorno del 123esimo anniversario che culminerà con la cena della società all’hotel Hilton Cavalieri alle 21. Nel pomeriggio infatti Sarri ha diretto la sua squadra con un classico allenamento di ripresa post match.

Lazio, la ripresa con solo Gila assente

Come sempre avviene dopo delle partite, i titolari sono rimasti nelle strutture interne di Formello per fare terapie e palestra. Quest’ultima è toccata anche a Gila, ancora alle prese con i fastidi al piede destro. Lo spagnolo resta l’unico indisponibile al momento per Sarri e il suo rientro verrà valutato nei prossimi giorni. Il tecnico invece sul campo ha diretto tutti i subentrati contro l’Empoli e chi non ha giocato, come Fares. L’ex Spal oggi ha svolto tutta la seduta con i compagni tra fase tecnica e atletica e dalle prossime gare dovrebbe rientrare tra i convocati. Aggregato anche Coulibaly dalla Primavera. Programma: domani la squadra riposerà, mentre mercoledì tornerà a Formello per svolgere una doppia seduta.

La Lazio celebra il proprio anniversario

Intanto il club ha celebrato il suo 123esimo anniversario sul proprio sito ufficiale con un comunicato: «Il 9 gennaio 1900 a Roma, in piazza della Libertà – si legge – nove giovani sportivi appassionati, guidati dal bersagliere podista Luigi Bigiarelli decisero di fondare una società che fosse accessibile alla gioventù del popolo e che tramandasse i valori morali ed etici dello sport. Scelsero come simbolo l’aquila, animale fiero e sinonimo di potenza, vittoria e prosperità, e come colori il bianco e il celeste, in onore della Grecia, patria delle Olimpiadi. E infine il nome, Lazio. È il 9 gennaio e il club più antico di Roma compie 123 anni: tanti auguri a tutti noi, tifosi della prima squadra della capitale!».