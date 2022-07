Calciomercato Lazio: Casale l'ultimo colpo, ma Lotito ha promesso a Sarri altri acquisti per la retroguardia

Una fumata bianca chiama l’altra. Così dopo Gila ecco un altro centrale per la difesa della Lazio. Si tratta di Casale, stavolta un acquisto che fa sorridere (e non poco) Sarri. Il Comandante chiedeva un profilo come quello del classe ’98 da gennaio, tanto che vederlo quasi sfumare sei mesi fa lo portò al primo battibecco con Tare. Ora il tecnico biancoceleste è pronto ad accogliere il centrale del Verona nella propria difesa in cerca di riscatto e soprattutto di titolari dopo l’addio di Luiz Felipe e quello vicinissimo di Acerbi.

Lazio, ecco Casale: operazione da 7 milioni di euro più 3 di bonus

Ecco perciò il secondo acquisto per la retroguardia biancoceleste. Nonostante sembrasse convinto di mollare la presa, alla fine Lotito ha cambiato idea su Casale e spinto da Sarri è tornato a premere con l’amico Setti fino al definitivo via libera. La Lazio se lo aggiudica a 7 milioni di euro più 3 di bonus, riuscendo a convincere il Verona a un piccolo sconto anche grazie alla volontà del ragazzo. Reduce da una stagione sopra le aspettative, il classe ’98 è stata una colonna della formazione di Tudor. Una sola panchina in Coppa Italia contro la sua ex squadra, l’Empoli, e due assenze dovute a una squalifica e un problema fisico accusato proprio all’andata contro la Lazio. Casale ha convinto Sarri giocando da leader nella 37 apparizioni stagionali condite da 2 assist. Da tempo il centrale ha scelto la sponda biancoceleste della Capitale e dopo il dietrofront col Monza ora c'è anche la conferma. Entro questa settimana è atteso per le visite mediche e la firma sul contratto. Poi partirà per Auronzo di Cadore.

Lazio, dopo Casale ecco le altre promesse di Lotito a Sarri

A proposito di Auronzo, Sarri da ieri ha già iniziato a lavorare sulla tattica, ma la situazione non è delle migliori, principalmente in difesa. Il Comandante al momento è costretto a lavorare con soli 7 calciatori nel reparto arretrato. Una situazione che non lo rende tranquillo, ma ci pensa Lotito a calmare le acque: «Io ho un impegno con Sarri - ci rivela il presidente - per due portieri e due difensori. Stop. Un centrale è arrivato e l’altro arriverà». Considerando gli arrivi di Gila e Casale quindi in difesa è tutto finito? Così resterebbe fuori il nome più caldo dell’estate, Romagnoli. C'è ancora distanza con l’entourage, in primis sulle commissioni, tanto che il patron comincia a non gradire: «A certe condizioni può restare a casa». Non proprio quanto promesso a Sarri, che un altro titolare al posto di Acerbi in uscita lo pretende. Ma se per la difesa qualcosa si è mosso, per la porta è tutto fermo. A Sarri non va giù di non avere primo e secondo portiere, ma all’orizzonte sembra delinearsi una strategia. Dalla Spagna sono sicuri che la Lazio abbia chiuso per Luis Maximiano del Granada a 7 milioni di euro. In tal modo sarà lui il titolare, mentre per il vice c’è Provedel in pole con Terracciano defilato di poco.