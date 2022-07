Lazio, visite mediche per Gila: Sarri attende ad Auronzo il primo rinforzo per la difesa

Mentre la Lazio si appresta a chiudere la questione Romagnoli (manca l’accordo finale sulle commissioni per l’entourage), è arrivato un altro centrale nella Capitale. Nel primo pomeriggio di ieri infatti Mario Gila è atterrato a Fiumicino. Nonostante nelle settimane scorse si parlasse molto di Chust, alla fine sarà quest’ultimo a raggiungere il gruppo di Sarri. Il classe 2000 spagnolo arriva a titolo definitivo per una cifra intorno ai 6 milioni di euro dal Real Madrid Castilla. Il centrale verrà catapultato nella nuova realtà biancoceleste inserendosi subito nelle rotazioni difensive.

Lazio, ecco Gila: 32 presenze col Real Madrid Castilla, poi l'esordio con Ancelotti

Comincia ad alleviarsi l’emergenza nel reparto arretrato del club capitolino. Il Comandante oggi dirigerà il primo allenamento del ritiro di Auronzo di Cadore e in un sol colpo avrà a disposizione sia Gila che Patric, bloccato i giorni scorsi in Spagna per qualche sintomo influenzale. Per sopperire alle tante assenze iniziali tra mancati colpi di mercato e Nazionali, Sarri ha convocato anche Adeagbo e Ruggeri dalla Primavera. Per questo motivo per Gila quasi non ci sarà il tempo nemmeno di ambientarsi nella nuova realtà. Reduce da una stagione col Real Madrid Castilla in terza divisione spagnola condita da 32 presenze e 2 gol, il classe 2000 nel finale di stagione è riuscito ad esordire anche in prima squadra con Ancelotti. Prima la gioia contro l’Espanyol, poi quella contro il Levante. Due gettoni al Bernabeu per chiudere in bellezza il 2021/22.

Lazio, visite mediche in Paidea per il nuovo arrivato

Ecco quindi l’arrivo di Tare. Da fine giugno il ds ha spinto sull’acceleratore battendo la concorrenza del Getafe e assicurandosi Gila. Buon fisico, alto 185 cm, piede destro, abile anche a giocare sulla fascia destra in caso di evenienza. Stamani il difensore dopo aver pernottato in un albergo nei pressi di Ponte Milvio a Roma si è presentato nella clinica Paideia per svolgere le visite mediche. Una volta terminato il classico iter prima di mettere nero su bianco la sua nuova avventura, partirà verso le Tre Cime di Lavaredo dove lo sta aspettando Sarri. Assieme a Gila per il momento sono attesi anche Marcos Antonio e Patric. «Forza Lazio, sono felice di essere qui», questo il biglietto da visita del centrale spagnolo. Ora dovrà essere il campo a parlare.