Milan, insidia Leeds per De Ketelaere. Juventus, de Ligt vuole il Bayern. Inter, è tempo di cessioni

Insidia Leeds United per il Milan. Il club inglese ci prova per De Ketelaere, il trequartista del Bruges obiettivo dei rossoneri. In via Aldo Rossi hanno offerto 20 milioni di euro più bonus, mentre il Leeds è salito addirittura fino a 35 più 5 di bonus. Di certo non una buona notizia per Paolo Maldini e Frederic Massara, che adesso devono vincere la concorrenza inglese, dopo aver perso quella con il Newcastle per Botman e quasi quella con il Psg per Renato Sanches. Ma stando alle voci che rimbalzano dal Belgio, De Ketelaere avrebbe fatto sapere di non gradire la destinazione Leeds: il giocatore aspetta un’offerta del Milan al Bruges per poter vestire la maglia rossonera. L’altro obiettivo, Ziyech, è pronto a trasferirsi in Italia, ma prima i rossoneri devono trovare un accordo con il Chelsea per l’ingaggio del giocatore. L

’Inter sta lavorando al mercato in uscita, ma ci vorrà tempo per cedere Skriniar al Psg e salutare due tra Correa, Dzeko e Sanchez e poi dare l’assalto a Dybala. L’argentino ha ricevuto solo un’offerta, quella dei nerazzurri (5,5 milioni di euro). La Juventus attende Di Maria, che sbarca venerdì a Torino, mentre nel weekend toccherà a Pogba con visite mediche già fissate. Inoltre, spinge su Zaniolo e spera nell’asta internazionale per de Ligt: Chelsea in pole, ma il difensore ha dato priorità al Bayern Monaco. L’Udinese ha ufficializzato l’arrivo di Bozhanaj, mentre Pessina ha svolto le visite mediche con il Monza e Radonjic – che arriva dal Marsiglia – con il Torino.