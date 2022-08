Giovedì 18 Agosto 2022, 09:08

È il giorno delle visite mediche di Ndombelé con il Napoli. Il centrocampista arriva dal Tottenham in prestito oneroso con diritto di riscatto a 30 milioni di euro. Intanto, proseguono i dialoghi col Psg per Keylor Navas: si tratta sull’ingaggio. Con Fabian Ruiz pronto ad andare a Parigi alla corte di Christophe Galtier. Ore sempre calde per Raspadori: c’è stato il rilancio di Aurelio De Laurentiis, che arriva a 30 milioni di euro come parte fissa più bonus. E accordo raggiunto col giocatore per un contratto di cinque anni a 2,5 milioni di euro a stagione.

La Juventus aspetta segnali dalla Spagna, in attesa della rescissione di Depay: ballano ancora un paio di milioni con il Barcellona, pronto un biennale per l’olandese a Torino. Mentre si è interrotta bruscamente la trattativa tra il Manchester United e Rabiot. La mamma del centrocampista, Veronique, pretende troppo. Un ingaggio da 10-11 milioni a stagione per quattro anni (a Torino è a quota 7,5). I Red Devils, però, potrebbero consolarsi con Casemiro del Real Madrid. LA Juventus ha messo in stand by Paredes in entrata e Rovella al Monza.

L’Inter in difesa insiste per Acerbi e Akanji. Per quest’ultimo il Borussia Dortmund chiede 15-20 milioni di euro. Simone Inzaghi spera che non arrivino nuovi rilanci per Skriniar (Psg) e Dumfries (United e Chelsea). Il Milan ha messo nel mirino il centrocampista Onyedika del Midtjylland con offerta di 4 milioni più bonus. Mentre in difesa i nomi sono sempre quelli di N’Dicka, dell’Eintracht Francoforte, e Diallo. L’Atalanta ha chiuso Soppy dall’Udinese a 9 milioni più uno di bonus: l’esterno sinistro è atteso a Bergamo, mentre Malinovskiy valuta il Tottenham. In uscita anche Maehle e Hateboer. Il Bologna ripensa a Ilicic. Può essere lo sloveno il colpo last minute dei rossoblù.