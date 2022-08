Calciomercato Roma, incontro Pinto-Vigorelli: prove di rinnovo per Zaniolo

Nella fitta agenda milanese di Tiago Pinto c'è spazio anche per Nicolò Zaniolo. Il general manager giallorosso è impegnato nella capitale del calciomercato per tentare di chiudere le tante trattative in uscita nella speranza di poter fare quantoprima spazio ad Andrea Belotti, ma intanto non manca occasione per discutere del futuro nel numero 22 giallorosso. A meno di quindici giorni dalla fine della finestra trasferimenti, e in assenza di maxi offerte, il destino di Nicolò appare segnato: resterà alla Roma. A testimonianza della volontà di continuare insieme c'è stato un incontro, oggi pomeriggio, tra Tiago Pinto e Claudio Vigorelli, agente del calciatore. Le parti hanno iniziato ad ipotizzare le basi di un accordo che sarà siglato a settembre, quando una serie di nuovi summit potrebbero definire un rinnovo quinquennale con adeguamento dell'ingaggio.